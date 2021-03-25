إيطاليا: سنواصل الالتزام بمراقبة وقف إطلاق النار وحظر التسليح في ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، خلال زيارته إلى طرابلس اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الالتزام بمراقبة وقف إطلاق النار وحظر التسليح في ليبيا.وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يساند مسار الاستقرار في ليبيا على طريق السلام، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.وأكد دي مايو أن التعاون مع ليبيا سيتواصل لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما أعرب عن ارتياح بلاده لإعادة فتح تصدير النفط الليبي وتبني أجندة حكومة الوحدة للأمور العاجلة لليبيين.ومن جانبه أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيريه الألماني والإيطالي بمدينة طرابلس على دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة الليبية الجديدة، مشددا على أنه يتم العمل على انسحاب جميع المرتزقة من ليبيا.