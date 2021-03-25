مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين فى هجوم بالهاون على محيط مطار مقديشو

أفادت مصادر إخبارية صومالية، بأن عددًا من قذائف الهاون "يعتقد أنها ضلت طريقها" صباح اليوم الخميس، سقطت في مناطق قريبة من مطار آدم عدي الدولى بالعاصمة مقديشو.وذكرت المصادر، أن "بعض القذائف مجهولة المصدر سقطت على محيط المطار، وأدت إلى مصرع 3 مدنيين وإصابة آخرين بجروح".وأضافت القناة أن هذا الهجوم يتزامن "مع لقاء مرتقب بين رؤساء الولايات الإقليمية وممثلى المجتمع الدولي بالمنطقة المستهدفة فى مسعى لحل القضايا الخلافية حول الانتخابات الفيدرالية".