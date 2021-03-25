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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلطنة عمان تقرر الإغلاق الليلى للأنشطة التجارية

الخميس 25/مارس/2021 - 02:50 م
سلطنة عمان
سلطنة عمان
نيفين أشرف
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قررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد بسلطنة عمان، الخميس، الإغلاق الليلي للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا اعتبارًا من يوم الأحد 28 مارس 2021، حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل 2021.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية، اطّلعت اللجنة على تقارير الرصد الوبائي حول وضع الجائحة في السلطنة التي أظهرت ارتفاعًا متصاعدًا يومًا بعد يوم لحالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19)، فيما تشير توقعات المختصين بأن الفترة من الأول من أبريل وحتى 31 مايو 2021م، ستكون حرجة للغاية فيما يخص وضع الجائحة في السلطنة.

وأوضحت اللجنة العليا في بيانها، أنها سوف تتخذ سلسلة من الإجراءات الأشد والأشمل قد تصل إلى الإغلاق التام ومنع الحركة كليًّا خلال الفترة المذكورة، وذلك لتجنب ما هو أسوأ.

كما قررت اللجنة تمديد العمل بقرار التعليم عن بُعد في المدارس الحكومية حتى يوم الخميس 8 إبريل المقبل، على أن يُستثنى من ذلك طلبة الصف الثاني عشر الذين سيتم التعامل معهم بنظام التعليم المدمج.

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