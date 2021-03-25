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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد كشك ومحمد صالح فى كواليس «ملوك الجدعنة»

الخميس 25/مارس/2021 - 03:24 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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يواصل الفنان أحمد كشك، والفنان محمد صالح تصوير دورهما في مسلسل "ملوك الجدعنة" مع المخرج أحمد خالد موسى، وذلك تمهيدا للعرض الرمضاني المقبل، وهو من بطولة النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد؛ حيث يجسد الثنائي أصدقاء الأبطال في المسلسل.

ويستمر كشك وصالح في تصوير الدور في إحدى الحارات الشعبية في لبنان، والتي تم بناؤها خصيصا لتكون الديكور الأساسي للمسلسل الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.

وكان قد تم طرح أمس البرومو الرسمي لمسلسل ملوك الجدعنة، والذي ظهر فيه الفنان الراحل يوسف شعبان، حيث كان قد جسد مشاهده في المسلسل قبل الوفاة، وهو من تأليف عبير سليمان ومن إنتاج صادق الصباح.

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