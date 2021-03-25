لافروف: روسيا تتفاوض مع الدول الإفريقية لتسجيل لقاح «سبوتنيك V» وتوريده
الخميس 25/مارس/2021 - 02:41 م
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده تجري مفاوضات مكثفة مع الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي بشأن تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد كورونا وتوريده إلى هذه الدول.
وقال لافروف عبر الفيديو للمشاركين في المؤتمر الدولي المشترك بين الأحزاب "روسيا وإفريقيا ــ إحياء التقاليد" اليوم الخميس: "نجري مفاوضات مكثفة مع الدول الإفريقية بشأن تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" وتوريده على أساس ثنائي وفي إطار التعاون مع الاتحاد الإفريقي".
وأضاف وزير الخارجية الروسي: "أن روسيا في ربيع العام الماضي بدأت بمساعدة الدول الإفريقية في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، وأرسلت الإمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية والمتخصصين والأطباء".
وتابع: "أن الشركات التجارية الروسية العاملة في القارة الإفريقية انضمت بقوة إلى تقديم المساعدات، وتعاوننا مع الدول الإفريقية في هذا المجال يوشك على بلوغ مستوى جديد".
وقال لافروف عبر الفيديو للمشاركين في المؤتمر الدولي المشترك بين الأحزاب "روسيا وإفريقيا ــ إحياء التقاليد" اليوم الخميس: "نجري مفاوضات مكثفة مع الدول الإفريقية بشأن تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" وتوريده على أساس ثنائي وفي إطار التعاون مع الاتحاد الإفريقي".
وأضاف وزير الخارجية الروسي: "أن روسيا في ربيع العام الماضي بدأت بمساعدة الدول الإفريقية في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، وأرسلت الإمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية والمتخصصين والأطباء".
وتابع: "أن الشركات التجارية الروسية العاملة في القارة الإفريقية انضمت بقوة إلى تقديم المساعدات، وتعاوننا مع الدول الإفريقية في هذا المجال يوشك على بلوغ مستوى جديد".