رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف: روسيا تتفاوض مع الدول الإفريقية لتسجيل لقاح «سبوتنيك V» وتوريده

الخميس 25/مارس/2021 - 02:41 م
لافروف
لافروف
ا ش ا
طباعة
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده تجري مفاوضات مكثفة مع الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي بشأن تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد كورونا وتوريده إلى هذه الدول.

وقال لافروف عبر الفيديو للمشاركين في المؤتمر الدولي المشترك بين الأحزاب "روسيا وإفريقيا ــ إحياء التقاليد" اليوم الخميس: "نجري مفاوضات مكثفة مع الدول الإفريقية بشأن تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" وتوريده على أساس ثنائي وفي إطار التعاون مع الاتحاد الإفريقي".

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "أن روسيا في ربيع العام الماضي بدأت بمساعدة الدول الإفريقية في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، وأرسلت الإمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية والمتخصصين والأطباء".

وتابع: "أن الشركات التجارية الروسية العاملة في القارة الإفريقية انضمت بقوة إلى تقديم المساعدات، وتعاوننا مع الدول الإفريقية في هذا المجال يوشك على بلوغ مستوى جديد".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

طالع هنا.. موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بالتفصيل

حقيقة قيادة مروة السلحدار سفينة قناة السويس الجانحة

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا


الصور

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تردد قناة مكسبي الرياضية الجديد على النايل سات

إعلان مسلسل نسل الأغراب رمضان 2021

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

أطفال «أهل مصر» بمتحف جاير أندرسون

ورش فنية ولقاءات أدبية احتفالا بعيد المنيا القومي

«قصور الثقافة» تواصل الاحتفال بالمرأة المصرية في الغربية

لقاءات أدبية وورش حكي بثقافة بني سويف