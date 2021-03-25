لافروف: روسيا تتفاوض مع الدول الإفريقية لتسجيل لقاح «سبوتنيك V» وتوريده

وقال لافروف عبر الفيديو للمشاركين في المؤتمر الدولي المشترك بين الأحزاب "روسيا وإفريقيا ــ إحياء التقاليد" اليوم الخميس: "نجري مفاوضات مكثفة مع الدول الإفريقية بشأن تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" وتوريده على أساس ثنائي وفي إطار التعاون مع الاتحاد الإفريقي".وأضاف وزير الخارجية الروسي: "أن روسيا في ربيع العام الماضي بدأت بمساعدة الدول الإفريقية في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، وأرسلت الإمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية والمتخصصين والأطباء".وتابع: "أن الشركات التجارية الروسية العاملة في القارة الإفريقية انضمت بقوة إلى تقديم المساعدات، وتعاوننا مع الدول الإفريقية في هذا المجال يوشك على بلوغ مستوى جديد".