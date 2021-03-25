حفل لتأبين عميد كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة السابق

تقيم كلية الدراسات الإفريقية العليا حفلًا لتأبين الراحل الدكتور محمد نوفل عميد الكلية السابق، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وبرئاسة الأستاذ الدكتور عطية الطنطاوي القائم بأعمال الكلية.يقام الحفل يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 مارس 2021 في تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية بحضور ممثلي الإدارة العليا بالجامعة والكلية وأسرة المرحوم وزملائه من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات والجامعات وبعض تلامذته من المصريين والأفارقة.مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.