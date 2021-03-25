الكويت تصدر 95 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 95 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة في شهر فبراير الماضي.وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ36 شركة عقارية وثمان شركات صرافة وثمان شركات مجوهرات وست شركات تأمين.وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضًا أمرًا بإلزام 17 شركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات، مشيرة إلى إيقاف نشاط تسع شركات منها واحدة عقارية وثلاث للصرافة وخمس للمجوهرات، وإيقاف الرقم المدني لها.