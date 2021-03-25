إعطاء 1.25 مليون جرعة من لقاحات كورونا فى سويسرا

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 1.25 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وبحسب البيانات، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 588 ألفا و118 حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و276 حالة.ومضى قرابة عام وأربعة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.