«السجون»: حالة المعارض الروسي أليكسي نافالني مستقرة

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الخميس، نقلا عن مصلحة السجون الاتحادية، أن الحالة الصحية للمعارض الروسي البارز أليكسي نافالني مستقرة ومقبولة، وذلك بعد أن أثار حلفاؤه مخاوف بشأن صحته.وقال حلفاء لنافالني أمس الأربعاء، إنهم يشعرون بالقلق من تدهور حالته الصحية وقال محاموه إنهم لم يسمح لهم بزيارته في السجن.