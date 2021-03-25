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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل قفزة للقطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية

الخميس 25/مارس/2021 - 09:46 ص
أسهم اليابان
أسهم اليابان
وكالات
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أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الخميس، إذ أقبل المستثمرون على شراء الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية التي تراجعت في السابق، بيد أن المكاسب كبحتها أسهم التكنولوجيا التي اقتفت أثر المؤشر ناسداك نزولا.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 1.14 بالمئة إلى 28729.88 نقطة، منهيا سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، بينما قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.4 بالمئة ليغلق عند 1955.55 نقطة بعد أن هبط على مدى الجلسات الثلاث الماضية.

وقال شويتشي إريساوا مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار لدى إيواي كوزمو سيكيوريتيز "كانت هناك الكثير من الأنباء المتشائمة التي حفزت المستثمرين على بيع الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية (أمس) هم يشترونها مجددا اليوم".

وقاد سهم فاست للتجزئة، المشغلة لمتاجر يونيكلو للملابس، ذو الثقل على نيكي، المكاسب على المؤشر بارتفاعه 1.39 بالمئة.

وقفزت أسهم البنوك، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 2.48 بالمئة وصعد سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.6 بالمئة.

وربح سهم مجموعة ميزوهو المالية 2.01 بالمئة.

وارتفع سهم تويوتا موتور 0.43 بالمئة بعد أن أحيت شركة صناعة السيارات شراكة مع إيسوزو موتور لتعزيز تنافسيتها في السيارات المربوطة بالشبكات والتجارية، فيما انضمت وحدة الشاحنات التابعة لتويوتا هينو موتورز إلى الاتفاق.

ونزل سهم إيسوزو 1.94 بالمئة، بينما تراجع سهم هينو 5.198 بالمئة عقب ارتفاعه بفضل النبأ أمس الأربعاء، ليصبح أكبر خاسر على المؤشر نيكي.

ونزلت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ خسر سهم أدفانتست 1.89 بالمئة ونزل سهم طوكيو إلكترون 1.49 بالمئة، واقتفت الأسهم أثر المؤشر ناسداك الذي تراجع أمس.

وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 2.84 بالمئة وكان ثاني أكبر خاسر على المؤشر نيكي.

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، بقيادة قطاع النقل البحري.

وتقدم 207 أسهم على المؤشر نيكي مقابل تراجع 17.

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