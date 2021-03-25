حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 25 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر، حظك اليوم لمواليد برج الحوت، على النحو التالي:مهنيًا: لا تتردد في التشاور مع الآخرين قبل أخذ أي خطوات مصيرية في عملك؛ لأن التسرع ليس في مصلحتك، ستجد قريبًا فرصتك التي تحلم بها.عاطفيًا: كل الظروف مهيئة أمامك لتعبر عن إعجابك وحبك ورغبتك في أن تكون مع من تحب، لا تؤخر القرار أكثر من ذلك.صحيًا: صحتك مستقرة، لكنك معرض لنزلات البرد؛ بسبب تقلبات الجو، لا تخفف ملابسك الآن، انتظر حتى يتحسن الطقس وخذ احتياطاتك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.