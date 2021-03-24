«الإحصاء»: 13.7% زيادة في واردات التونة خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات المصريين من تونة محضرة أو محفوظة سجلت ارتفاعًا إلى حدود 171.4 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 150.8 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 13.7% خلال عام.ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن واردات السلع الغذائية بلغ 8.4 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 8.6 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 203.3 مليون دولار خلال عام، بنسبة 2.4%.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم بلغت 27.5 مليار دولار خلال 2020، مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.