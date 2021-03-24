وقدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة التفاصيل عن رابط بوابة الازهر للحصول على نتيجه الشهادة الابتدائية الازهرية 2021، وكيفية دخول الطلاب لمعرفة نتائج امتحانات الترم الاول للشهادة الابتدائية الازهرية، والشهادة الاعدادية الازهرية، ويدخل الطلاب التابعون للتعليم الأزهري على الموقع الإلكتروني السالف ذكره من أجل معرفة نتائج امتحانات التيرم الأول، وكان ينتظر الطلاب بكافة المراحل التعليمية الأزهرية نتائج الامتحانات لمعرفة درجات المواد الذين حصلوا عليها بعد انتهاء تصحيح الامتحانات.