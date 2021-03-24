رابط بوابة الازهر للحصول على نتيجه الشهادة الابتدائية الازهرية 2021
الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:53 م
الدستورطباعة
تنشر «الدستور» رابط بوابة الازهر للحصول على نتيجه الشهادة الابتدائية الازهرية 2021، واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية، نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ويمكن للطلاب التعرف على النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر، ونستعرض لكم المعلومات عن نتيجه الشهادة الابتدائية الازهرية 2021، وكيفية دخول الطلاب على الموقع الإلكتروني لمعرفة النتيجة.
وأعلن الأزهر، في وقت سابق، أنه انتهي من تصحيح أوراق الطلاب بالشهادة الابتدائية الأزهرية، والشهادة الإعدادية الأزهرية، ويمكن للطلاب التابعين لتلك المراحل الدخول على البوابة الإلكترونية للأزهر لمعرفة النتائج 2021، للتيرم الأول.
لديكم كافة التفاصيل عن نتيجه الشهادة الابتدائية الازهرية 2021، ويجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية كما هو موضح بالتالي:
- الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر لمعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021، وهو http:azhar.egresults.html.
- ثم الضغط على ايقونة نتيجه الشهادة الابتدائية الازهرية للعام الدراسي 20202021.
- ثم يدخل الطلاب الرقم القومي أو جواز السفر لغير المصريين.
- بعد ذلك يضغط الطالب أو الطالبة على أيقونة بحث، للاستعلام عن نتيجة امتحانات التيرم الأول لطلاب الشهادة الابتدائية، وأيضًا طلاب الشهادة الإعدادية.
وأعلن الأزهر، في وقت سابق، أنه انتهي من تصحيح أوراق الطلاب بالشهادة الابتدائية الأزهرية، والشهادة الإعدادية الأزهرية، ويمكن للطلاب التابعين لتلك المراحل الدخول على البوابة الإلكترونية للأزهر لمعرفة النتائج 2021، للتيرم الأول.
رابط بوابة الازهر للحصول على نتيجه الشهادة الابتدائية الازهرية 2021
لديكم كافة التفاصيل عن نتيجه الشهادة الابتدائية الازهرية 2021، ويجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية كما هو موضح بالتالي:
- الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر لمعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021، وهو http:azhar.egresults.html.
- ثم الضغط على ايقونة نتيجه الشهادة الابتدائية الازهرية للعام الدراسي 20202021.
- ثم يدخل الطلاب الرقم القومي أو جواز السفر لغير المصريين.
- بعد ذلك يضغط الطالب أو الطالبة على أيقونة بحث، للاستعلام عن نتيجة امتحانات التيرم الأول لطلاب الشهادة الابتدائية، وأيضًا طلاب الشهادة الإعدادية.
تابع أيضاً:
بوابة الأزهر.. رابط نتيجه الشهادة الابتدائيه والاعدادية الأزهرية 2021 (dostor.org)
وقدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة التفاصيل عن رابط بوابة الازهر للحصول على نتيجه الشهادة الابتدائية الازهرية 2021، وكيفية دخول الطلاب لمعرفة نتائج امتحانات الترم الاول للشهادة الابتدائية الازهرية، والشهادة الاعدادية الازهرية، ويدخل الطلاب التابعون للتعليم الأزهري على الموقع الإلكتروني السالف ذكره من أجل معرفة نتائج امتحانات التيرم الأول، وكان ينتظر الطلاب بكافة المراحل التعليمية الأزهرية نتائج الامتحانات لمعرفة درجات المواد الذين حصلوا عليها بعد انتهاء تصحيح الامتحانات.
وقدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة التفاصيل عن رابط بوابة الازهر للحصول على نتيجه الشهادة الابتدائية الازهرية 2021، وكيفية دخول الطلاب لمعرفة نتائج امتحانات الترم الاول للشهادة الابتدائية الازهرية، والشهادة الاعدادية الازهرية، ويدخل الطلاب التابعون للتعليم الأزهري على الموقع الإلكتروني السالف ذكره من أجل معرفة نتائج امتحانات التيرم الأول، وكان ينتظر الطلاب بكافة المراحل التعليمية الأزهرية نتائج الامتحانات لمعرفة درجات المواد الذين حصلوا عليها بعد انتهاء تصحيح الامتحانات.