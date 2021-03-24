بوابة الأزهر.. رابط نتيجه الشهادة الابتدائيه والاعدادية الأزهرية 2021

نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

وجاء بيان الأزهر موضحًا أن النتائج متاحة على رابط بوابة الأزهر ( من هنا ) تضم نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الابتدائية والاعدادية، تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتيجة بدون الذهاب لمقر المدارس خاصٍة فى ظل جائحة فيروس كورونا.





بلغت نسبة نجاح الشهادة الابتدائية 96.88%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على أكثر من 50% نحو 132077 طالب من إجمالي 137647 متلخفًا عن الامتحانات.





وكانت نسبة النجاح للبنين 96.01% وعددهم 68308 طالب، بينما جاءت نسبة نجاح الفتيات 97.84% وعددهن 63769 طالبة.





خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية عبر بوابة الأزهر

1- الدخول على موقع بوابة الأزهر ( من هنا ).

2- اضغط على ( نتيجة الشهادتين الابتدائية و الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١) فى أول الصفحة.

3-اختار آى نتيجة تريد الحصول عليها ( نتيجة الشهادة الابتدائية أو (نتيجة الشهادة الاعدادية).

4- كتابة الرقم القومي او رقم جواز السفر.

5- كتابة رقم الجلوس.

6- اضغط على استعلام.





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وكان طلاب الشهادة الابتدائية قد أدو امتحاناتهم بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية من يوم الأحد 28 -2-2021 بمادتي القرآان الكريم والتربية الإسلامية، ويوم 2 -3- 2021 تم امتحانهم فى المواد العربية والثقافية، حيث شهد امتحان القرآن الكريم إلغاء سؤال بالكامل لوجوده ضمن المنهج الملغي فى شهر يناير وتم توزيع الدرجة الخاصة به على باقي الأسئلة.