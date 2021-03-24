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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:46 م
الصف الثاني الثانوي
الصف الثاني الثانوي
الدستور
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث "جوجل" عن رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول بالرقم القومي المكون من 14 رقم، والموجود في شهادة الميلاد، وأيضًا رقم الجلوس، ولديكم خلال التقرير التالي كافة المعلومات والتفاصيل عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021.

ويجب على الطلاب تجهيز جميع البيانات المطلوبة التي يطلبها الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمعرفة نتيجة الصف الثاني الثانوي، ونقدم لكم الخطوات التي تجعل الطلاب التعرف على نتيجة امتحانات الصف الثاني اثانوي.

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021


ويجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية لمعرفة بيان درجات مواد الترم الأول للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021، كما هو موضح كالأتي:

- يجب على الطلاب الدخول على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهو (من هنا).

- ثم يقوم الطلاب بإدخال البيانات المطلوبة التي تضم رقم الجلوس، وكود الطالب.

- بعد ذلك الضغط على الاستعلام عن النتيجة، ثم يظهر بيان درجات امتحانات الطلاب الترم الأول.

- يمكن لطلاب الصف الاول الثانوي والصف الثاني الثانوي التعرف على النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني السابق.

قد يهمك.. رابط بوابة الأزهر للحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية  

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مواكبة التطور التكنولوجي الحديث الموجود فى الدول المتقدمة فى التعليم على مستوى العالم، وتطوير النظام التعليمي المصرى يهدف إلى خلق جيل جديد متطور فى التعليم، وتوفر وزارة التربية والتعليم كافة المنصات التعليمية والسبل المتطورة من أجل الحفاظ على صحة الطلاب من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، التى يتصدى لها دول العالم بكافة الوسائل، وقدمت الوزارة خلال الفترة الماضية شرحا لكافة المواد الدراسية بمختلف المراحل التعليمية.

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