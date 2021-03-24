نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

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تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مواكبة التطور التكنولوجي الحديث الموجود فى الدول المتقدمة فى التعليم على مستوى العالم، وتطوير النظام التعليمي المصرى يهدف إلى خلق جيل جديد متطور فى التعليم، وتوفر وزارة التربية والتعليم كافة المنصات التعليمية والسبل المتطورة من أجل الحفاظ على صحة الطلاب من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، التى يتصدى لها دول العالم بكافة الوسائل، وقدمت الوزارة خلال الفترة الماضية شرحا لكافة المواد الدراسية بمختلف المراحل التعليمية.