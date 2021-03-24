توقعات إيجابية.. أين وصل قطاع التأمين على الحياة في مصر؟

تولي مصر اهتمامًا خاصا بقطاع التأمين سواء الحكومي أو الخاص لا سيما التأمين على الحياة؛ لكون التأمين والبنوك هما أعمدة الاستثمار في أي دولة، ولديهم مردود إيجابي ينعكس مباشرة على الاقتصاد القومي للبلاد.وبالفعل فإن الحكومة عمدت خلال الفترة الأخيرة على زيادة حجم الاستثمارات النابعة من قطاع التأمين، وأدى ذلك إلى ظهور توقعات إيجابية من مؤسسات اقتصادية عالمية بشأن تطور قطاع التأمين على الحياة خلال السنوات القادمة.واتساقًا مع ذلك، فقد نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار "إنفوجراف" جديد بعنوان "توقعات إيجابية لقطاع التأمين في مصر حتى عام 2025"، تضمن توقعات إيجابية جديدة لوكالة "فيتش سولوشنز" عن "التأمين على الحياة وعلى غير الحياة" في مصر حتى عام 2025.وأظهرت التوقعات استمرار الارتفاع في قيمة أقساط التأمين على غير الحياة، والذي يشمل: "التأمين الصحي وعلى الممتلكات والسيارات" لتصل إلى31.7 مليار جنيه في 2025، على حساب "التأمين على الحياة"، والمتوقع أن يصل إلى 15.5 مليار جنيه.كما أشارت "فيتش" إلى أن نسبة أقساط التأمين على غير الحياة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 0.4%، بينما توقعت "فيتش" أن يصل معدل نمو التأمين على غير الحياة إلى 9% خلال الفترة (2021-2025).وتكشف بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن حجم استثمارات مصر السنوي من قطاع التأمين على الحياة، إلى جانب أعداد أقساط ووثائق التأمين التي تم تحقيقها خلال آخر عامين، وترصد "الدستور" ذلك في التقرير التالي.في البداية أوضح الدكتور سامي نجيب أستاذ التأمين، أن التأمين نوعان، الأول هو الاتفاق الفردي عبر بوليصة تأمين، يدفع المؤمن عليه قسطًا شهريًا، وتدفع الشركة له المبلغ التأميني في "العجز" ولذويه بعد الوفاة، على أن تُسلم أسرته شهادة الوفاة وإعلام الوراثة فقط.وأكد في تصريحات سابقة لـ"الدستور" أن هناك اختلاف في المبالغ التأمينية بحسب نوع الوفاة، فيزيد في حالة الوفاة الطبيعية وتقل عنها في الحالة الجنائية، أما النوع الثاني من التأمين فهو الاجتماعي الذي تكفله الدولة للعاملين كافة.يوجد في مصر 39 شركة تأمين 2 منهم تتبع القطاع العام، و37 شركة تتبع القطاع الخاص، بينما عدد شركات التأمين على الحياة يبلغ 15 شركة تأمين، وفقًا لموقع الهيئة العامة للرقابة المالية التي تراقب على قطاع التأمين في مصر.وبحسب الكتاب السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغ عدد وثائق شركات التأمين على الحياة خلال عام 2017 - 2018 نحو 1،676،915 وثيقة، بينما بلغت خلال عام 2018 - 2019 نحو 1،873،638.وكان إجمالي أقساط التأمين على الحياة خلال عام 2018 - 2019 نحو 15.3 مليار جنيهًا، بينما إجمالي تعويضات شركات التأمين على الحياة خلال عام 2019 - 2018 نحو 8.4 مليار جنيهًا.بينما بلغت استثمارات شركات التأمين في عام 2017 نحو 86 مليار جنيهًا، وفي عام 2018 كانت الاستثمارات 99 مليار جنيهًا، بينما في عام 2019 فقد بلغت استثمارات شركات التأمين 102 مليار جنيهًا.ويوجد في مصر نحو 283 شركة إعادة تأمين تعمل في السوق المصرية حسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية، شركات عالمية تتعاقد مع شركات التأمين المصرية، وتحصل على جزء من أقساط التأمين، في مقابل تحملها جزءً من قيمة بوليصة التأمين بعد وفاة المؤمن عليه أو تعرضه لأي مخاطر تسمح بصرف قيمة التأمين.يذكر أن القانون المصري يعرف التأمين على الحياة بإنه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد لذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبيّن، ولا يعطى المبلغ التأميني على الحياة إلا في حالة الوفاة.