أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، مقتل 17 عنصرا من الحوثيين في اشتباكات غرب مأرب، وفق قناة العربية.وقال وزير خارجية اليمن، أحمد بن مبارك، إن الترحيب الدولي بالمبادرة السعودية يجب أن يدفع الحوثيين للقبول بها.فيما أعرب وزير خارجية اليمن، عن أمله ألا يمنع موقف إيران من المبادرة السعودية الحوثيين من القبول بها.