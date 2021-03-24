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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مركز الإبداع يعرض الأفلام الفائزة بجوائز «القومي للسينما» الخميس

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:00 م
جريدة الدستور
خالد حماد
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يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية فى عرض الأفلام الفائزة بجوائز الدورة 23 من المهرجان القومي للسينما بمركز الإبداع الفني " بساحة الأوبرا"، اعتبارا من الثالثه والنصف عصر الخميس 25 مارس، بحضور عدد من النقاد وصناع الأفلام.

حيث تبدأ العروض بالفيلم التسجيلي " رسالة لوالدي" والحائز علي جائزة أفضل فيلم تسجيلى حتي 15 دقيقة، وفيلم " عندما يرضي الناس" والحائز علي جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية حتي 15 دقيقة، تدير الندوة الناقدة ماجدة موريس.

وفي السادسة مساء نفس اليوم يعرض الفيلم الروائى" عنها" الفائز بجائزة الإنتاج الثالثة وتدير الندوة الناقدة ماجدة خير الله.

الجمعة 26 مارس يعرض الفيلم الفائز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي اكثر من 15 دقيقة "رمسيس راح فين"، وفيلم " المتاهة" الحائز علي جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة، ويدير الندوة الناقد محمد نبيل.

وفي السادسة مساء نفس اليوم يعرض الفيلم الروائي الطويل " لما بنتولد"، الحائز علي جائزة الإنتاج الثانية، ويعقب الفيلم ندوة تديرها النقادة ماجدة موريس.

السبت 27 مارس يعرض فيلم " مشوار" الحائز علي جائزة أفضل فيلم روائى قصير، كما يعرض فيلم " هذه ليلتي" والحائز علي جائزة لجنة التحكيم للأفلام الروائية القصيرة، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة ماجدة خير الله.

وفي السادسة مساء نفس اليوم يعرض فيلم " بين بحرين" والحائز علي جائزة الإنتاج الأولي، ويعقب الفيلم ندوة يديرها الناقد محمد نبيل.

الأحد 28 مارس وفي الثالثة والنصف مساء يعرض فيلم " Bubble " والحائز علي جائزة "انطون سليم" للعمل الأول " تحريك"، كما يعرض فيلم " السيد البنفسجي" والحائز علي جائزة لجنة التحكيم لأفلام التحريك، ويعقب عرض الفلام ندوة تديرها الناقدة ماجدة موريس.

الإثنين 29 مارس يعرض فيلم " الكيلو 64 " والحائز علي جائزة سعد نديم للعمل الاول عن الأفلام التسجيلية، فيلم " افعل شيئا يا حامد" والحائز علي جائزة شادي عبد السلام للعمل الاول عن الأفلام الروائية القصيرة، ويعقب عرض الفلام ندوة تديرها الناقدة ماجدة خير الله.

أما الثلاثاء 30 مارس يعرض فيلم " shattered " والحائز علي جائزة أفضل فيلم تحريك، فيلم " ليل خارجي" والحائز علي جوائز: الإخراج، تمثيل نساء، ملابس، الصوت، ويدير الندوة الناقد محمد نبيل.

جدير بالإشارة ان جميع عروض التسجيلى تبدأ الساعه الثالثة والنصف، والافلام الروائية السادسة مساء

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