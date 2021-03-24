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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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كاظم الساهر الأول عربيا على «فيسبوك»

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:59 م
كاظم الساهر
كاظم الساهر
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حصل النجم العراقي كاظم الساهر على لقب "نمبر وان" (رقم واحد) بعد وصوله المرتبة الأولى عربيا في تطبيق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأول مرة.

وأوضحت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء \نينا، اليوم الأربعاء، أن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وضع ملاحظة تظهر عند البحث عن صفحة النجم العربي العراقي كاظم الساهر، كتب فيها عبارة (The no.1 Arabic legend)، والتي تعني "المرتبة الأولى (نمبر وان) - الأسطورة العربية".‏

ووضع "فيسبوك" هذا الإشعار بعد أن وصل عدد متابعي النجم العراقي صاحب الصوت المميز، لأكثر من 12 مليون متابع في العالم العربي.

ويشتهر كاظم الساهر بنهجه الغنائي المميز، خصوصا عند أداء الأغاني باللهجة العراقية، أو من خلال أداء بعض الأغاني باللغة العربية الفصحى.

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