الأساقفة الجدد يطلقون اجتماعات أسبوعية بالإيبارشيات

بدأ الأساقفة الجدد، الذي قام البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بسيامتهم خلال شهر مارس الجاري، بعدد من إيبارشيات الكنيسة، ومن بينها إيبارشيات المنيا وأبو قرقاص وشرق المنيا، وعزبة النخل وعين شمس والمطرية، وجنوب إفريقيا.* الأنبا فيلوباتير يترأس أول إجتماع بإيبارشية أبوقرقاصتراس الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص أول اجتماع عام له بالإيبارشية، خلال الأسبوع الجاري عقب تجليسه مباشرة.وخصص نيافته يوم الأثنين للاجتماع الأسبوعي له بكنيسة العذراء الفكرية بالمنيا.* الأنبا سيدراوس يخصص الأحد للاجتماع الأسبوعيأعلن الأنبا سيدراوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعزبة النخل بدء الاجتماع العام الأسبوعي عقب تجليسه.وخصص نيافته يوم الأحد، أسبوعيًا، دون حجز مسبق قبل الحضور، ولكن مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.* الخميس.. الاجتماع الأسبوعي لأسقف المنيايواصل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، بعد تجليسه أسقفًا للإيبارشية بيد قداسة البابا تواضروس، تقديم اجتماعه الأسبوعي بكل يوم خميس بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس المنيا، والذي يحرص على ترأسه من قبل السيامة الأسقفية بالمنيا.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.