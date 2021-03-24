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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شرطة البيئة تضبط 73 طن أعلاف حيوانية فاسدة في كفر الشيخ

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:49 م
أعلاف حيوانية فاسدة
أعلاف حيوانية فاسدة
مريم جبل- عمرو المزيدى
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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، اليوم الأربعاء، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية، عن ضبط مصنعين أحدهما بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 73،5 طن أعلاف حيوانية وداجنة "منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مسجلة؛ بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى بنطاق مديرية أمن كفرالشيخ.

كما تم ضبط عيادة بيطرية بدون ترخيص، بمخالفات إدارة منشأة طبية بدون طبيب، عدم وجود تراخيص بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وفى مجال حماية البيئة، تم ضبط معملين ومصنع بدون ترخيص وثلاجة بمضبوطات بلغت 331،58 طن مواد غذائية متغيرة الخواص، بدون بيانات، منتهية الصلاحية، غير صالحة للإستهلاك الآدمى، مجهولة المصدر، مغشوشة ومقلدة؛ بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.. بنطاق مديريتى أمن كفرالشيخ والشرقية.

كما تم ضبط 4 مصانع ومخزن بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 187 طن و11000 عبوة منظفات ومطهرات، 8،5 طن و60000 قطعة بلاستيك ومصنعاته "مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات ومصنعة من مواد مجهولة المصدر؛ بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس وقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.. بنطاق مديرية أمن الشرقية، وضبط منشأتين عدم وجود سجل الحالة البيئية، رخصة مزاولة النشاط، شهادات صحية، التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة، عدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية؛ بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن كفرالشيخ.

كما تم ضبط 6 قضايا زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانونًا بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية، وضبط 21 سيارة تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات؛ بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وضبط 6 قضايا إلقاء مخلفات بالطريق العام بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية.

وفى مجال حماية الثروة السمكية، تم ضبط 34 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، وضبط 11 وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية، وضبط 33 قضية تلوث نهر النيل والمجارى المائية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ، وضبط 9 قضية عدم إرتداء الكمامات الوقائية بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.. بنطاق المنطقة المركزية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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