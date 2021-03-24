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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

50 فيلما بـ«الأقصر للسينما الإفريقية»

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:23 م
مهرجان الأقصر للسينما
مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
وكالات
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ينطلق بعد غد الجمعة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في المدينة الأثرية الشهيرة في جنوب مصر
بمشاركة أكثر من 50 فيلما من أنحاء القارة ويكرم باقة من نجوم وصناع الفن السابع.

وكان المهرجان الذي تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بالتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة والخارجية هو أول مهرجان سينمائي في مصر يصطدم بقيود كبح تفشي جائحة فيروس كورونا العام
الماضي عند اكتشاف أولى الحالات.

وتحمل الدورة العاشرة اسم الممثلة المصرية الراحلة مديحة يسري (1921-2018) بمناسبة مئوية ميلادها فيما اختيرت السينما السودانية "ضيف شرف" المهرجان.

ويكرم المهرجان العديد من الأسماء منها الممثلة التونسية هند صبري والممثل المغربي عز العرب الكغاط والمخرج علي عبد الخالق والمخرج السينمائي شيخ عمر سيسكو من مالي.

كما يحتفي بمرور 200 عام على ميلاد الأديب الروسي فيودور دوستويفسكي بعرض اثنين من الأفلام المصرية المقتبسة عن رواياته هما (الاخوة الأعداء) و(الشياطين) للمخرج حسام الدين مصطفى.

وتشمل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان ثمانية أفلام من بينها الفيلم المصري (للإيجار) إخراج إسلام بلال وبطولة خالد الصاوي وشيري عادل ومحمد سلام وهايدي رفعت وياسر الطوبجي وعصام
السقا.

كما تشمل مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة ثمانية أفلام، ومسابقة الأفلام القصيرة 13 فيلما إضافة إلى ثمانية أفلام في مسابقة "الدياسبورا" (الشتات) التي تم استحداثها في الدورة السابقة للمهرجان.

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