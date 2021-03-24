المركزى السويدى: التغير المناخى يمكن أن يؤدى لخفض معدلات الفائدة

قال البنك المركزي السويدي في تقريره السنوي للسياسة النقدية إنه في حال أصبح الطقس السيئ أكثر شيوعا يمكن أن يؤدي ذلك إلى "تذبذب أكبر في أسعار الاغذية والاسكان والطاقة، مما قد يؤثر بدوره على التضخم".ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك القول إن تأثير التغير المناخي على السياسة النقدية يعد قضية سوف تصبح أكثر أهمية في المستقبل".وأوضح البنك أنه في حال فاقم التغير المناخي من خطورة وقوع كوارث وأصبحت التنمية الاقتصادية أكثر غموضا وازداد سوء توقعات النمو، ربما يؤدي ذلك إلى خفض معدل الفائدة على المدى الطويل".