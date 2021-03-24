تعرف على إجازات شهر أبريل 2021 القادمة

أيام قليلة تفصلنا عن شهر أبريل، الذي يعد من الشهور المهمة هذا العام، حيث يصادف مناسبتين ينتظرهم المواطنين بشوق ولهفة، وهما: المناسبة الوطنية عيد تحرير سيناء، وحلول شهر رمضان المبارك، لذا تستمر عمليات البحث عبر مؤشرات البحث الشهرية لمعرفة اجازات شهر أبريل 2021، من جانب المواطنين.

إجازات شهر أبريل 2021 القادمة

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة الإجازات الرسمية في شهر أبريل لهذا العام 2021.

حيث يحتفل المصريون في هذا الشهر أبريل بالمناسبة الوطنية "عيد تحرير سيناء، حيث يعد العطلة الرسمية الوحيدة في هذا الشهر، وتقام العديد من الاحتفالات والندوات الثقافية والوطنية لتؤكد مدى أهمية هذا اليوم في تحرير أرض الوطن سيناء من العدو، وتذاع القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية الأغاني الوطنية والأناشيد التي تدعو للحماس، وتحث على حب الوطن، إضافة إلى إقامة مسابقات للكتابة عن سيناء، وأمور كثيرة أخرى يفعلها المصريين في هذا اليوم.





وأما باقى الأيام في شهر أبريل، فقد قررت الدولة أن الإجازات الرسمية في الأيام الطبيعية هي الجمعة والسبت من كل أسبوع في المصالح والهيئات الحكومية.





نبذة عن شهر أبريل

يعتبر شهر أبريل، هو الشهر الرابع من السنة في التقويم الميلادي، وواحد من أربعة أشهر من 30 يومًا، وفي بلاد الشام، يُطلق عليه اسم أبريل، وهو اسم تم إدخاله في ألماتي من الأكادية، وأصل الكلمة السومرية "نيسان" تعني الفاكهة الناضجة المبكرة، وفي تونس والجزائر، يسمى "أفريل".





العطلات الرسمية في عام 2021

طبقًا لقوانين 81 لسنة 2016 الخاص بتنظيم العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقانون العمل 12 لسنة 2003، المنظم لأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، فقد يبلغ إجمالي الإجازات الرسمية في مصر، لهذا العام التي يحصل عليها العاملون بالقطاعات الحكومية والأعمال والأعمال العام والخاص، 18 إجازة رسمية، بالإضافة إلى أيام الراحات والعطلات الأسبوعية العادية، حيث تتنوع العطلات الرسمية ما بين دينية ووطنية.



