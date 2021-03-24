رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعرف على إجازات شهر أبريل 2021 القادمة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:08 ص
إجازات شهر أبريل
إجازات شهر أبريل
نعمات مدحت
طباعة
أيام قليلة تفصلنا عن شهر أبريل، الذي يعد من الشهور المهمة هذا العام، حيث يصادف مناسبتين ينتظرهم المواطنين بشوق ولهفة، وهما: المناسبة الوطنية عيد تحرير سيناء، وحلول شهر رمضان المبارك، لذا تستمر عمليات البحث عبر مؤشرات البحث الشهرية لمعرفة اجازات شهر أبريل 2021، من جانب المواطنين.

إجازات شهر أبريل 2021 القادمة

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة الإجازات الرسمية في شهر أبريل لهذا العام 2021.
حيث يحتفل المصريون في هذا الشهر أبريل بالمناسبة الوطنية "عيد تحرير سيناء، حيث يعد العطلة الرسمية الوحيدة في هذا الشهر، وتقام العديد من الاحتفالات والندوات الثقافية والوطنية لتؤكد مدى أهمية هذا اليوم في تحرير أرض الوطن سيناء من العدو، وتذاع القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية الأغاني الوطنية والأناشيد التي تدعو للحماس، وتحث على حب الوطن، إضافة إلى إقامة مسابقات للكتابة عن سيناء، وأمور كثيرة أخرى يفعلها المصريين في هذا اليوم.

وأما باقى الأيام في شهر أبريل، فقد قررت الدولة أن الإجازات الرسمية في الأيام الطبيعية هي الجمعة والسبت من كل أسبوع في المصالح والهيئات الحكومية.

نبذة عن شهر أبريل

يعتبر شهر أبريل، هو الشهر الرابع من السنة في التقويم الميلادي، وواحد من أربعة أشهر من 30 يومًا، وفي بلاد الشام، يُطلق عليه اسم أبريل، وهو اسم تم إدخاله في ألماتي من الأكادية، وأصل الكلمة السومرية "نيسان" تعني الفاكهة الناضجة المبكرة، وفي تونس والجزائر، يسمى "أفريل".

العطلات الرسمية في عام 2021

طبقًا لقوانين 81 لسنة 2016 الخاص بتنظيم العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقانون العمل 12 لسنة 2003، المنظم لأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، فقد يبلغ إجمالي الإجازات الرسمية  في مصر، لهذا العام  التي يحصل عليها العاملون بالقطاعات الحكومية والأعمال والأعمال العام والخاص، 18 إجازة رسمية، بالإضافة إلى  أيام الراحات والعطلات الأسبوعية العادية، حيث تتنوع العطلات الرسمية ما بين دينية ووطنية.

اقرأ أيضا:

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

موعد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الثانوي 2021

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد والطوارئ للتعامل مع الطقس السيئ


الصور

image description

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى بكفر سعد

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

موعد إجازة شم النسيم 2021

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تعرف على إجازات شهر أبريل 2021 القادمة

أسترازينيكا يؤكد فعالية لقاحه والعالم يكافح موجات جديدة من الوباء

مقتل وإصابة 15 بانقلاب حافلة شرقي الصين

ألمانيا تخصص 140 مليون يورو إضافية لمكافحة السل

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

استمرار فعاليات «أهل مصر» بقصر الطفل بجاردن سيتى

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

السبت.. احتفالية تكريم المرأة المصرية على مسرح الجمهورية

«قراءة في نماذج أشعار العامية» بمركز طلعت حرب الثقافي غدا