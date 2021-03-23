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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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موعد شم النسيم لسنة 2021 وأسعار تذاكر الحدائق العامة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:07 م
شم النسيم
شم النسيم
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد شم النسيم لسنة 2021،  وأسعار تذاكر الحدائق العامة، وذلك بالبحث عنها عبر المنصات الإلكترونية، خلال هذه الفترة، وخاصة مع قرب العيد، حيث تستعد الأسر لشراء مستلزمات الاحتفال من المأكولات المملحة والبحرية، والزينة، والاستعداد للخروج وقضاء هذا اليوم وسط الحدائق والمتنزهات العامة.

موعد شم النسيم لسنة 2021 وأسعار تذاكر الحدائق العامة 

يوافق عيد الربيع، أو عيد شم النسيم، أو عيد الفصح، حسب مسماه في الدول، يوم 3 مايو المقبل، وهذا العام سوف يكون في شهر رمضان المعظم، والمسلمون صائمون، ومن المعتاد سنويا، أن الأسر المصرية تقوم بتناول المأكولات المملحة من الأسماك والاستمتاع بأجواء الربيع الخلابة بالخروج إلى المتنزهات والحدائق العامة.

وتستعد الحدائق كل عام لهذا اليوم، حيث تستحدث ألعاب وأماكن للترفية، وعلى الجانب الآخر، يزيد أسعار الحدائق في هذا اليوم، فقد حددت كل حديقة أسعار الحدائق والمنتزهات، حيث تصل أسعار حديقة الحيوان إلى 5 جنيهات طوال أيام الأسبوع ماعدا الثلاثاء، بينما بلغ أسعار تذكرة حديقة الأورمان إلى جنيهين للفرد الواحد و 20 جنيه للسيارة بما فيها من أفراد فيما تبلغ أسعار تذاكر حديقة الأسماك بمنطقة الزمالك 5 جنيهات للفرد مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

موعد إجازة شم النسيم 2021

تعطى الدولة جميع موظفيها العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والعاملين بالقطاعين الحكومي والعام، إجازة مدفوعة الأجر يوم شم النسيم حيث تعطل بها جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والبنوك ليتمكنوا من الاحتفال بعيد الربيع الذي يتم الاحتفال به منذ العصر الفرعوني القديم حيث كانوا يخرجون إلى المتنزهات العامة للاحتفال بجهودهم طوال العام في موسم الحصاد المرتبط بالشهور القبطية القديمة ودورة الحصاد السنوية بتلوين البيض لإدخال البهجة على نفوس الأطفال.

حكم الاحتفال بـ عيد شم النسيم

وبعد معرفة موعد شم النسيم لسنة 2021 وأسعار تذاكر الحدائق العامة، ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز الاحتفال بيوم عيد شم النسيم ما لم يخالف الشرع، حيث قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الاحتفال بشم النسيم من عادات المصريين يخرجون في هذا اليوم الذي يعرف بيوم الاعتدال الربيعي، يخرجون يشمون الهواء ويأكلون أكلات معينة وهذا كله من مظاهر الحلال ولا حرمة فيه.

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