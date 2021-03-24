أبسطة حديثة لرياضات المنازلات بـ«تربية رياضية طنطا»

أكد الدكتور علاء حلويش، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، شراء الكلية عدد من الأبسطة المطابقة للمعايير الدولية والرياضية الحديثة لرياضات الكاراتيه والمصارعة والجودو والتايكوندو في سابقة لم تشهدها الكلية على مدار سنوات عديدة، حتى تساعد أعضاء هيئة التدريس في القيام بالعملية التدريسية بصورة أكثر أمنا على الطلاب.وأوضح حلويش، أن الجامعة برئاسة الدكتور محمود ذكي، تقدم كل الدعم لتطوير كليات الجامعة، مشيرا إلى أنه جاري تحديث كافة الوسائل التعليمية والأدوات التي تحتاجها كل الألعاب الرياضية، مؤكدا أنه سوف يتم تحديث كافة الصالات الرياضية لتساهم في أداء أفضل في العملية التعليمية حرصا على إعداد خريج متميز وملائم لسوق العمل الخارجي بما يتماشى مع سياسة الجامعة والدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.