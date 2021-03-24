إعطاء 1.25 مليون جرعة من لقاحات كورونا في سويسرا

ظهرت بيانات لوكالة "بلومبرج" للأنباء وجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 1.25 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وبحسب البيانات، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 586 ألفًا و96 حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و247 حالة.ومضى قرابة عام وأربعة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.