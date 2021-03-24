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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يصعد مع انخفاض عائدات السندات الأمريكية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:43 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع استقرار عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أقل مستوى في أسبوع، في حين تجاهل المعدن صعود الدولار في أعقاب تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أن معدل التضخم لن يخرج عن نطاق السيطرة.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1730.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1728.60 دولار للأوقية.

وقال جيجار تريفيدي محلل السلع الأساسية في شركةالسمسرة أناند راثي شيرز في مومباى إن انخفاض العائدات "يسهم في بقاء الذهب مرتفعا وثمة صراع محتدم بين المراهنين على صعود الأسعار وهبوطها من هذه المستويات".

وأضاف "طغى صعود الدولار على انخفاض عائدات السندات لأجل عشر سنوات".

نزلت عائدات السندات لأقل مستوى منذ 16 مارس بينما تخطى الدولار أعلى مستوى في أسبوعين بعدما صرح باول أمام الكونجرس الأمريكي أمس أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال العام لكن الزيادة
"لن تكون كبيرة جدا أو دائمة".

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2602.70 دولار للأوقية، في حين زادت الفضة 0.2 بالمئة إلى 25.12 دولار، بينما نزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1166.31 دولار.

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