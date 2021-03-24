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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«جودة التعليم»: اعتماد أكاديمية ناصر العسكرية تتويجا لعقود من الانضباط

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:38 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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أعربت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، عن تقديرها لسرعة استجابة أكاديمية ناصر العسكريه لمتطلبات الاعتماد من قبل الهيئة، موضحة أن الأكاديمية هي أول مؤسسة عسكرية تحصل على الاعتماد، وأسرع مؤسسة بين سائر مؤسسات التعليم في مصر تحصل على الاعتماد في وقت قياسي.

وقالت عيد، عقب الاحتفال الذي نظمته القيادة العامة للقوات المسلحة، بمناسبة تسليم شهادات اعتماد أكاديمية ناصر العسكرية العليا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن حصول أكاديمية ناصر على الاعتماديأتي تتويجا لمسيرة 6 عقود ظلت خلالها نموذج للمؤسسة العسكرية المنضبطه والتي تأخذ بأحدث الأساليب العلمية في التعليم والتدريب.

وأضافت، أن المستوى الراقي لأداء أكاديمية ناصر العسكرية هو انعكاس لجودة وانضباط المؤسسة العسكرية المصرية العريقة وتتويجا لاصرار القيادة السياسية على الانتقال بمصر إلى آفاق عصر جديد من العمل والعلم والانتاج في ظل الرؤية الواعية والرشيده لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفيما يتعلق بأهمية هذا الاعتماد لأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أوضحت عيد أن أي اعتماد من هيئة مثل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مصر يستمد أهميته من وزن وثقل الهيئة إقليميا ودوليا، وفي هذا الإطار فإن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مصر هي عضو مؤسس ومؤثر في المبادرة الأفريقية لتنسيق ضمان الجوده والاعتماد في التعليم العالي "HAQAA"، كذلك الهيئة معترف بها من كل الهيئات العربية المناظرة من خلال عضويتها بالشبكة العربية لضمان جودة التعليم "ANQAHE"، ودوليا فإن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد معترف بها من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي "WFME"، كذلك تمثل الهيئة مصر في عضوية المجلس الامريكي لاعتماد التعليم العالي "CHEA"، ومن أطر التعاون الدولي أيضا شراكة هيئة جودة التعليم المصرية مع منظمة اليونسكو لمساعدة أنظمة التعليم العالي الفريقية على تطوير معايير ضمان الجودة.

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