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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم اليابان تواصل الخسائر مع عودة المخاوف من الإغلاق

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:02 ص
نيكي
نيكي
وكالات
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تراجع مؤشر الأسهم الياباني نيكي اليوم الأربعاء للجلسة الرابعة على التوالي، إذ تقوضت الآمال في تحسن الاقتصاد العالمي بفعل تجدد المخاوف حيال عودة إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا في أوروبا ونزول أسعار النفط.

وأغلق المؤشر نيكي على انخفاض 2.04 بالمئة إلى 28405.52 نقطة.

وهبط توبكس الأوسع نطاقا 2.18 بالمئة إلى 1928.58، مسجلا أكبر نزول له بالنسبة المئوية منذ 26 فبراير وخسائر لثالث جلسة على التوالي.

وقادت أسهم الطاقة الخسائر، إذ تسبب مد ألمانيا إجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة وتواصل الشكوك حيال مدى أمان استخدام لقاح شهير لفيروس كورونا في الحد من التوقعات بانتعاش للنمو الاقتصادي والطلب على النفط.

لكن بعض أسهم التكنولوجيا تلقت دعما من خطط لزيادة الاستثمار في إنتاج أشباه الموصلات المتطورة لتخفيف حدة عجز عالمي في الإمدادات.

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