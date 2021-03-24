ألمانيا تخصص 140 مليون يورو إضافية لمكافحة السل

قررت ألمانيا تخصيص 140 مليون يورو إضافية لمكافحة مرض السل.وقال وزير التنمية الألماني، جيرد مولر، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل اليوم الأربعاء: "تم وقف نحو ثلثي برامج مكافحة السل، ما قد يؤدي إلى 400 ألف حالة وفاة إضافية على مستوى العالم.وتعزز ألمانيا لذلك مشاركتها في الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وتخصص له في هذا العام 140 مليون يورو إضافية لمواصلة البرامج الصحية".وأشار مولر إلى أن أزمة كورونا أدت إلى انتكاسات كبيرة في القضاء على مرض السل، موضحا أن الكوادر الطبية والأدوية لم تعد متوفرة، وقال: "كل 22 ثانية يموت شخص بسبب مرض السل، و95% منهم في البلدان النامية والصاعدة، يمكننا ويجب علينا تجنب ذلك، لأن مرض الرئة يمكن علاجهبمساعدة المضادات الحيوية".