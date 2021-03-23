«الوزراء» السعودي: المملكة لها حق الدفاع عن أراضيها ضد تهديدات الحوثيين

‏شدد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، على الحق الكامل للمملكة في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.وقال ‏مجلس الوزراء السعودي في بيان له مساء اليوم خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان إن مبادرة المملكة لإنهاء أزمة اليمن تأتي حرصا على أمن اليمن واستقراره كما انها تمثل دعما جادا وعمليا للسلام.وأكد ‏مجلس الوزراء السعودي على الأعمال الإرهابية ضد المنشآت الحيوية بالمملكة من قبل الحوثيين تستهدف الاقتصاد العالمي.وطرحت المملكة أمس مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية واوقفت إطلاق النار من جانب واحد وحظيت بدعم عربي ودولي.