الآن.. لينك بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 نتيجة الشهادة الابتدائية
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:55 م
تستمر عمليات البحث من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الابتدائية الأزهري عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 نتيجة الشهادة الابتدائية، عقب إعلان معاهد الأزهر الشريف عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية لعام 2021.
وتوفر «الدستور» لقراءها رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 نتيجة الشهادة الابتدائية.
يستطيع طلاب الشهادة الابتدائية لعام 2021 الان الدخول عبر بوابه الازهر الالكترونيه للحصول على النتائج بطريقة سهلة وبسيطة ومن خلال اتباع الخطوات التالية، حيث أطلق الأزهر الشريف المنصة الإلكترونية حتى يتمكن الطلاب من المرحلة الابتدائية والإعدادية معرفة نتيجتهم، وذلك لتخفيف العبء والوقت على أولياء الأمور والطلاب في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا الخطير، الذي تسبب في تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لفترة من كافة المراحل التعليمية ( الابتدائية - الاعدادية - الثانوية )، وذلك خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى وباء فيروس كورونا القاتل، وللحد من انتشار الوباء في البلاد خصوصًا بعد أن عاود في الانتشار من الجديد وأصبح أشد خطورة وأسرع في التفشي عن الوقت السابق بعد إكتشاف السلالة الجديدة منه، ويمكنك عزيزي الطلاب تسجيل الدخول عبر بوابه الازهر الالكترونيه للنتائج والرابط الإلكتروني هو كالتالي: https:www.azhar.egsplash.html.
الخطوة الأولى: في البداية يقوم طالب الابتدائية الأزهري بالدخول على الموقع الإلكتروني بوابه الازهر الالكترونيه للنتائج 2021 وهو كالتالي https:www.azhar.egsplash.html.
الخطوة الثانية: يبدأ طالب الابتدائية والإعدادية الأزهري بتحديد الصف الخاص بالطالب.
الخطوة الثالثة: يقوم طالب الابتدائية والإعدادية الأزهري بكتابة كافة البيانات ومنها ( رقم جلوس الطالب - الاسم بالكامل )، ثم يضغط على خانة الاستعلام عن النتيجة.
وبلغت نسبة النجاح في الفتيات 97.84٪، وعددهنّ 63769 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 96.01٪، وعددهم 68308 طلاب، حيث نشر الأزهر رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري 2021 الترم الأول.
اقرأ أيضاً..
وأكّد محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف أنَّ رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري 2021 الترم الأول، جاء تيسيرًا على الطلاب حيث وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.
وتوفر «الدستور» لقراءها رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 نتيجة الشهادة الابتدائية.
رابط بوابة الازهر الالكترونية 2021 نتيجة الشهادة الابتدائية
يستطيع طلاب الشهادة الابتدائية لعام 2021 الان الدخول عبر بوابه الازهر الالكترونيه للحصول على النتائج بطريقة سهلة وبسيطة ومن خلال اتباع الخطوات التالية، حيث أطلق الأزهر الشريف المنصة الإلكترونية حتى يتمكن الطلاب من المرحلة الابتدائية والإعدادية معرفة نتيجتهم، وذلك لتخفيف العبء والوقت على أولياء الأمور والطلاب في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا الخطير، الذي تسبب في تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لفترة من كافة المراحل التعليمية ( الابتدائية - الاعدادية - الثانوية )، وذلك خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى وباء فيروس كورونا القاتل، وللحد من انتشار الوباء في البلاد خصوصًا بعد أن عاود في الانتشار من الجديد وأصبح أشد خطورة وأسرع في التفشي عن الوقت السابق بعد إكتشاف السلالة الجديدة منه، ويمكنك عزيزي الطلاب تسجيل الدخول عبر بوابه الازهر الالكترونيه للنتائج والرابط الإلكتروني هو كالتالي: https:www.azhar.egsplash.html.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية
الخطوة الأولى: في البداية يقوم طالب الابتدائية الأزهري بالدخول على الموقع الإلكتروني بوابه الازهر الالكترونيه للنتائج 2021 وهو كالتالي https:www.azhar.egsplash.html.
الخطوة الثانية: يبدأ طالب الابتدائية والإعدادية الأزهري بتحديد الصف الخاص بالطالب.
الخطوة الثالثة: يقوم طالب الابتدائية والإعدادية الأزهري بكتابة كافة البيانات ومنها ( رقم جلوس الطالب - الاسم بالكامل )، ثم يضغط على خانة الاستعلام عن النتيجة.
رابط بوابة الازهر الالكترونية 2021 نتيجة الشهادة الابتدائية
وبلغت نسبة النجاح في الفتيات 97.84٪، وعددهنّ 63769 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 96.01٪، وعددهم 68308 طلاب، حيث نشر الأزهر رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري 2021 الترم الأول.
اقرأ أيضاً..
رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 نتيجة الشهادة الابتدائية
وأكّد محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف أنَّ رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري 2021 الترم الأول، جاء تيسيرًا على الطلاب حيث وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.