الآن.. لينك بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 نتيجة الشهادة الابتدائية

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2021 نتيجة الشهادة الابتدائية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2021 نتيجة الشهادة الابتدائية



وأكّد محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف أنَّ رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري 2021 الترم الأول، جاء تيسيرًا على الطلاب حيث وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.‏



