رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الأول

أتاح قطاع المعاهد الأزهرية التابع لمشيخة الأزهر الشريف موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) يمكن من خلاله الاستعلام عن نتيجة طلاب المرحلة الابتدائية الأزهرية، تفاديا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة بين المواطنين من خلال التعامل المباشر مع المصابين والمشتبه في إصابتهم دون اتخاذ الإجراءات الواقية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية لتفادي انتشار عدوى الفيروس الذي انتشر أواخر عام 2019 في مدينة ووهان الصينية وحصد قرابة 3 مليون مواطن.

خطوات الاستعلام عن نتيجة طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الأول

يمكن الحصول على نتيجة طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية إلكترونيا عقب إدخال رقم الجلوس بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط ( من هنا





الضغط على أيقونة نتائج الطلاب





اختيار المرحلة الدراسية المراد الاستعلام عن نتائجها





اختيار المحافظة والمنطقة التعليمية والمعهد المقيد به الطالب





كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجته





كتابة رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته





الضغط الاستعلام عن النتيجة عقب التأكد من بيانات الطالب





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نسبة نجاح الطلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الأول

يمكن الحصول على نتيجة طلاب المعاهد الأزهرية من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 نتيجة الشهادة الابتدائية، حيث وصلت نسبة نجاح الطلاب 96% وفقا لأخر تصريحات لوكيل الأزهر الشريف الذي أكد على ضرورة الاستعلام عن درجات الطلاب من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب المعاهد تفاديا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب وأولياء أمورهم أثناء التعامل مع المدرسين والعاملين بالمعاهد الأزهرية





ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا ونسبة نجاح في الشهادة الابتدائية الأزهرية.