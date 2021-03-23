مقتل 3 وإصابة 13 فى انفجار على الحدود الباكستانية الأفغانية

لقي 3 أشخاص بينهم طفل ومصرعهم وأصيب 13 آخرون في انفجار قنبلة بالقرب من الحدود الباكستانية الأفغانية.ووقع الانفجار في بلدة تشامان، وهي واحدة من معبرين حدوديين رئيسيين بين أفغانستان وباكستان ويمر بها الآلاف يوميا، وأعلنت حركة طالبان في باكستان مسئوليتها عن التفجير، في بيان حصلت عليه رويترز.وقال طارق جاويد منجال نائب مفوض المقاطعة لرويترز إن الانفجار نتج عن "قنبلة متصلة بدراجة نارية جرى تفجيرها عن بعد"، مضيفا أن التفجير كان يستهدف سيارة تقل مسئولًا كبيرًا في الشرطة.وأضاف منجال أن الانفجار وقع عندما كانت سيارة الشرطة تمر بالمكان، وأودى بحياة أحد الباعة وواحد من المارة وطفل، في حين كان من بين المصابين الثلاثة عشر فردان من قوات الأمن، وقال رجل شرطة لرويترز إن المصابين نقلوا على الفور إلى مستشفى المنطقة في تشامان، ونقل تسعة إلى مستشفى في كويتا عاصمة الإقليم إلا أن مسئول الشرطة الذي بدا أنه مستهدف بالتفجير لم يصب بأذى، وأطلقت قوات الأمن عملية بحث في المنطقة عقب الحادث.يأتي الانفجار في وقت تتصاعد فيه حدة أعمال العنف التي تقوم بها حركة طالبان في باكستان، وهي حركة كانت يوما ما تستغل هذه المنطقة الحدودية لشن الهجمات داخل باكستان، فضلا عن إيواء مسلحين من تنظيمات، منها تنظيم القاعدة، تنشط في أفغانستان المجاورة ومناطق أخرى من العالم.