رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

50 جنديا بالقوات الخاصة الألمانية مشتبه في انتمائهم لليمين المتطرف

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:03 م
الاستخبارات العسكرية
الاستخبارات العسكرية
وكالات
طباعة
تعقب جهاز الاستخبارات العسكرية في ألمانيا (إم ايه دي) منذ 2017 قرابة 50 جنديا من جنود قيادة القوات الخاصة في الجيش الألماني (كيه إس كيه) للاشتباه في تورطهم في أنشطة يمينية متطرفة.

جاء ذلك في تقرير أولي للمفتش العام للجيش (رئيس الأركان)، إبرهارد تسورن، عن إصلاح قوات النخبة، وهو التقرير الذي قدمته وزارة الدفاع إلى لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني اليوم الثلاثاء.

وأوضح التقرير أن هذه التحقيقات انتهت بفصل خمسة جنود من الجيش ونقل 16 جنديا آخرين إلى خارج الفرقة.

في الوقت نفسه، ذكر التقرير المؤلف من 30 صفحة أنه لم يتم التعرف على وجود "شبكة يمينية متطرفة تهدف إلى القضاء على النظام الأساسي الديمقراطي الحر، وما تم معرفته هو شبكة من الاتصالات وعلاقات المعارف من نوع ودرجة مختلفين لبعض أشخاص موضوعين تحت المراقبة، ويبدو أن هذه
العلاقات تأسست على توافق الفكر".

ويحقق جهاز (إم ايه دي) في الوقت الراهن في نحو 20 حالة اشتباه تتعلق باليمين المتطرف داخل قيادة القوات الخاصة، وكتب التقرير "في ثلث هذه الحالات سيؤدي التحقيق في المستقبل المنظور إلى ترك الجنود المعنيين للفرقة في الأسابيع المقبلة أو وقف التحقيق في الحالات".

كانت الوحدة المتمركزة في مدينة كالف في ولاية بادن فورتمبرج قد حظت باهتمام الصحف منذ 2017 بسبب تكرار ظهور حالات لليمين المتطرف داخلها، وبدأ كل شيء في أبريل من ذلك العام بحفل توديع لقائد في الفرقة جرى فيه إلقاء رؤوس خنازير وعزف موسيقى الروك اليمينية وأداء تحية الزعيم النازي ادولف هتلر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام


الصور

image description

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى بكفر سعد

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

مصرع 2800 وإصابة 26 ألفًا فى حوادث مرورية بالجزائر خلال عام

اختيار 8 مرشحين للمنافسة على جائزة «فن جميل»

دراسة: مخاطر الوفاة بسبب الخرف أعلى بين المحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا

عمان تشارك فى منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمى

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

صفحات وهمية تستخدم أسماء المشاهير لبث السموم في شباب القراء

حسن عبد الموجود: لم استعر حيوانات كتابي «البشر والسحالي» من «كليلة ودمنة»

وزيرة الثقافة تشهد ختام المهرجان القومى للسينما الـ23 وتسلم جوائزه للفائزين

يوم ميلاده عيدًا للكاريكاتير.. تعرف على قصة حياة الفنان «رخا»