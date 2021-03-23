الاستخبارات الفنلندية: التهديد الإرهابي لليمين المتطرف في تصاعد

أعلنت الاستخبارات الفنلندية، اليوم الثلاثاء، أن التهديد الإرهابي لليمين المتطرف في تصاعد، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل.يذكر أن الحوكمة لا تعمل بشكل جيد مع الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، فقد انقسم حزب الفنلنديين الوطنيين عام 2017، بينما كان جزءًا من الائتلاف الحاكم؛ لأن القاعدة الحزبية المتطرفة اعتبرت وزراءها معتدلين للغاية وذوي عقلية توفيقية.