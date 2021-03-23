«مستثمري أكتوبر» تعقد ندوتين لأصحاب المصانع حول إدارة السلامة

تستعد جمعية مستثمري السادس من أكتوبر؛ لتنظيم ندوة للمستثمرين وأصحاب المصانع بالتعاون مع اتحاد الصناعات، في مجالي إدارة السلامة والصحة المهنية والتسويق الإلكتروني بنهاية مارس الجارى عبر تطبيق "Zoom".قال المهندس أسامة العرقسوسى رئيس لجنة التدريب والموارد البشرية وعضو مجلس إدارة الجمعية، إن هذه الندوات تهدف إلى رفع كفائة أعضاء الجمعية من المستثمرين في مختلف المجالات التى تخدمة العملية الإنتاجية وتزيد من حركة النمو الصناعى خلال المرحلة الحالية.وتهدف الدورات التدريبية التى تنظمها الجمعية لأعضائها فى تلك المجالات إلى تمكين المشاركين من الإلمام بمتطلبات مواصفة الأيزو 45001 علاقتها بموضوع السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من تخطيط وإدارة أعمال الشركات وفق متطلبات المرحلة المقبلة، وكذلك تطبيق أنظمة إدارة كفائة السلامة والصحة المهنية داخل الشركات وتحليل النتائج والتطوير المستمر.وبالنسبة لمجال التسويق الإلكترونى فأكد العرقسوسى، بأن دورة التسويق الإلكتروني تهدف إلى تنمية مهارات قطاعات التسويق والمبيعات داخل الشركات لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في التسويق للمنتجات والإعتماد على وسائل التواصل الحديثة واستغلالها بشكل يخدم مستقبل الصناعة والعملية الإنتاجية.