«صدر قصر العينى» يحذر من التعرض لرياح الخماسين

حذر الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني، جامعة القاهرة، المواطنين، خاصة مرضى الحساسية الصدرية من التعرض للموجة الأولى من رياح الخماسين التي تنشط في الربيع.وشدد سالم على ضرورة البقاء في المنزل وعند الخروج يجب الالتزام بالكمامة الطبية للحفاظ على تدفئة منطقة الوجه ومنع تفشي فيروس كورونا.ونصح سالم المواطنين بتخفيف الملابس تدريجيًا خاصة الأطفال وكبار السن تفاديا للإصابة بنزلات البرد.يذكر أن مصر دخلت منذ يومين، في فصل الربيع، وتأثرت بموجة حارة منذ يوم السبت الماضي، حيث زادت معدلات درجات الحرارة تتراوح من 6 لـ8 درجات مئوية على القاهرة العظمى، ووصلت درجة الحرارة العظمى الاثنين على القاهرة أكثر من 35 درجة.