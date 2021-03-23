ضبط 3 آلاف قضية ومخالفة في القطارات والمترو

شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت الإدارات العامة على مستوى الجمهورية.أسفرت الجهود في إدارة شرطة النقل والمواصلات من خلال ضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات عن ضبط 3000 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 12586 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.ونجحت شرطة البيئة والمسطحات في ضبط كافة مخالفات قانون البيئة "حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية" وضبط 232 قضية متنوعة.وضبطت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية 35 قضية "مصنفات سمعية وسمعية بصرية، مطبوعات".وتمكنت مباحث الأموال العامة من مواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، والجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى من ضبط قضيتين.وتمكنت شرطة التموين من ضبط 1208 قضية تموينية متنوعة "غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر".وتمكنت مباحث الضرائب والرسوم من ضبط 119 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.