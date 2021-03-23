رامز جلال ينتهي من تصوير برنامجه الرمضاني الجديد

انتهى الفنان رامز جلال، من تصوير برنامجه الرمضاني الجديد بالكامل، أمس، داخل لوكيشن مختلف بأراضي المملكة العربية السعودية هذا العام للمرة الأولى في مواسم البرنامج المختلفة، بعد أن كان من المقرر أن يصوره في الإمارات العربية المتحدة في بداية العام.وعلمت "الدستور" أن رامز قام بتصوير 29 حلقة فقط، على أن يتم إذاعة حلقة مجمعة من الحلقات يوم 30 رمضان.ويقدم رامز في برنامجه الجديد المعروف إعلاميا باسم "رامز مريض نفسي" ولكنه ليس الاسم النهائي، حيث يقدم فكرة مختلفة من خلال التصوير في مدينة ملاهي تم تصميمها للتصوير فيها، حيث يجد الضيف نفسه في فخ كبير من خلال السقوط من إحدى الألعاب بطريقة سريعة وغريبة وسرعان ما يجد نفسه فيما يشبه النفي وبعدها يجري لمسافة للبعد عن الخطر الذي يحيط به ومن ثم يظهر له رامز جلال بشكل غريب فيحدث الصدام بينه وبين الضيوف، وتعرض رامز للضرب في كثير من حلقات البرنامج الجديد.وخلال البرنامج الجديد استعان رامز جلال هذا العام بالإعلامية السعودية لجين عمران للمشاركة في الإيقاع بالضحايا على غرار ما قام به خلال السنوات الماضية والاستعانة ببعض الإعلاميين والنجوم للإيقاع بالفنانين مثل نيشان ومجدي عبد الغني وغيرهم من الإعلاميين.