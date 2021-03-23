مياه مطروح تكرم الأم المثالية على مستوى الشركة (صور)

قام اليوم الثلاثاء الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بتكريم عواطف مصطفى محمد الأم المثالية لعام 2021 على مستوى الشركة.وأعرب رئيس شركة مياه مطروح عن اعتزازه وتقديره بقصة كفاح الأم المثالية على مستوى الشركة وما قدمته من كفاح والتي ضربت أروع الأمثال في التضحية والكفاح وجعلت أبناءها نماذج مشرفة ومضيئة تسهم في بناء وتنمية الوطن.ووجه المهندس إبراهيم خالد تحية وتقدير واحترام واعتزاز لكل أم مصرية أفنت حياتها في تربية ورعاية أبنائها لإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن للأمام من أجل مستقبل زاهر لمصر.