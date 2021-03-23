اتحاد المصارف العربية: نتطلع بأهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع السعودية

بناءً على القرار الصادر في جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومشاركة وليّ العهد سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود، والذي أوكل وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، توقيع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية، واتحاد المصارف العربية، لإنشاء مكتب إقليمي في المملكة، تم التوقيع على هذه الاتفاقية البروتوكول في ديوان الوزارة بالرياض، وقد وقع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، والأمين العام للاتحاد وسام فتوح.وأكد وسام فتوح أن اتحاد المصارف العربية يتطلّع الى أهمية كبيرة لتوقيع هذه الاتفاقية لإنشاء مقرّ إقليمي مركزي له في عاصمة المملكة العربية السعودية في الرياض في أقرب وقت ممكن، وكذلك إلى فتح مكتب تمثيلي له في مدينة المستقبل الواعدة في المملكة مدينة نيوم، الواقعة على البحر الأحمر، والاتحاد يهدف ضمن استراتيجيته ونشاطه وبحسب نظامه الأساسي إلى تعزيز العلاقات مع المملكة وقطاعها المصرفي المهم والمتقدّم، فضلًا عن العمل على تنشيط علاقات التبادل التجاري والإستثماري مع المملكة وسبل التعاون معها بالعديد من المجالات.أضاف فتوح: يتطلّع الإتحاد الى يأتي هذا البروتوكول المميّز وبهذا التوقيت بالذات ليؤكّد أيضًا على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تعزيز العلاقات على جميع الصعد المصرفية والتجارية والإستثمارية بين الدول العربية، مع ما يستتبع ذلك من تأسيس لشركات ومؤسسات لهذه الغاية تخدم التكامل الإقتصادي والمصرفي العربي"، وأشار الى الدور الكبير والمهم للمملكة على جميع المستويات: العربية والإقليمية والدولية، لا سيّما وإنّ المملكة هي الدولة العربية الوحيدة ضمن مجموعة العشرين G20وأوضح ان الإتحاد سيعمل على تعزيز كلّ ما يتعلّق بالعمل المصرفي العربي المشترك وأعمال المصارف العربية ونشاطاتها على كافة الصعد مع ما يستتبع ذلك من إستمرار بالعمل من قبل الإتحاد على تنسيق وتوحيد التشريعات والأنظمة المصرفية والمالية العربية وإعداد الدراسات اللازمة وخلافه من الأمور ذات الطابع المصرفي