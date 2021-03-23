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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عاصفه ترابية تضرب الفرافرة (صور)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:37 ص
عاصفه ترابية
عاصفه ترابية
محمد مهدي
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شهد مركز الفرافرة منذ قليل عاصفة ترابية ضربت معظم قرى المركز، وأدت إلى انعدام الرؤية بشكل كامل مع ارتفاع في درجات الحرارة، حيث أكد بعض المتخصصين أنها في طريقها إلى مركز الداخلة.

وشهدت محافظة الوادي الجديد، منذ صباح اليوم، نشاطا ملحوظا للرياح محملة بالأتربة تنذر لحد العاصفة، وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من هبوب رياح بالمناطق الجنوبية الغربية تشبه العاصفة على معظم مراكز المحافظة.

وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ وتوافر كافة الاستعدادات اللازمة، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة.

كما رفعت مديرية الصحة وإدارة الحماية المدنية من درجة الاستعداد القصوى تحسبا لوقوع أي حوادث أو طوارئ، وتزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض محافظات مصر اليوم.

كما شهدت منطقة شرق العوينات رياح على مدار يومين نشاطًا للرياح المحملة بالأتربة على بعض المناطق المكشوفة والصحراوية بسبب التقلبات الجوية المفاجئة أدت إلى انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والرئيسية.
عاصفه ترابية تضرب الفرافرة (صور)
عاصفه ترابية تضرب الفرافرة (صور)
عاصفه ترابية تضرب الفرافرة (صور)
عاصفه ترابية تضرب الفرافرة (صور)

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عاصفه ترابية تضرب الفرافرة (صور)

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