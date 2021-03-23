غدًا.. وزير خارجية الصين يبدأ جولة آسيوية تشمل 6 دول

يقوم عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" بجولة آسيوية، تشمل كلا من السعودية وتركيا وإيران والإمارات وعمان والبحرين، وذلك خلال الفترة من 24 مارس حتى 30 من الشهر نفسه.وذكرت وزارة الخارجية الصينية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن وانغ يجري هذه الزيارات الرسمية بناء على دعوات من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.وأضافت الوزارة أن وانغ سيقوم بزيارة عمل في عمان بناء على دعوة من وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي.