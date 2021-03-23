رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غدًا.. وزير خارجية الصين يبدأ جولة آسيوية تشمل 6 دول

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:58 ص
وانغ يي
وانغ يي
أ ش أ
طباعة
يقوم عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" بجولة آسيوية، تشمل كلا من السعودية وتركيا وإيران والإمارات وعمان والبحرين، وذلك خلال الفترة من 24 مارس حتى 30 من الشهر نفسه.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن وانغ يجري هذه الزيارات الرسمية بناء على دعوات من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وأضافت الوزارة أن وانغ سيقوم بزيارة عمل في عمان بناء على دعوة من وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي.

موضوعات متعلقة

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

5 دفعات.. تقسيط كفالة أحد المتهمين في قضية «طفل المرور»

إصابة طارق الشناوي بفيروس كورونا


الصور

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف بدمياط

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الفلبين تحتج على وجود «زوارق صينية» في مياه متنازع عليها

أستراليا تجلي آلاف السكان في أسوأ فيضانات تشهدها منذ نصف قرن

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

مقتل 7 بحريق بمخيمات لاجئي الروهينجا في بنجلاديش

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

انطلاق أولى جلسات برنامج «القاهرة.. الأمل يبدأ»

فتح باب التقدم لمسابقة «إبداعاتهن» للفنانات التشكيليات

انطلاق فعاليات الدورة 31 لصالون الشباب بالأوبرا.. الليلة

عرض فيلم «الهروب من ألكاتراز» بقصر السينما.. الليلة