المجلس الانتقالى الجنوبى يرحب بمبادرة السعودية لإنهاء الحرب فى اليمن

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي «بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل الى حل سياسي شامل»، ويثمّن حرص وجهود دول التحالف العربي بقيادة السعودية تجاه إحلال السلام الدائم، وتثبيت الاستقرار في الجنوب واليمن.وأوضح، في بيان له، تلقت «الدستور» نسخة منه، أهمية مبادرة المملكة العربية السعودية من حيث شموليتها لجميع الأطراف كضمان حقيقي للتقدم تجاه حل دائم، بما يضمن تمثيل جميع الأطراف، وفي أولوية ذلك التطلعات الوطنية المشروعة لشعب الجنوب، وحقه في استعادة وبناء دولته وهويته وسيادته.كما أكد على الضرورة القصوى لإيجاد حلول عاجلة للأزمة الإنسانية المستفحلة، والانهيار الاقتصادي الشامل، معربًا عن أسفه الشديد للأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها الناس، ومؤكدًا أنه سيبذل كل ما بوسعه لضمان الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للشعب في الجنوب.