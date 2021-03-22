البرلمان العربي يدعم مبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية

أكد البرلمان العربي، اليوم الاثنين، تأييده الكامل للمبادرة التي أعلنتها السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حلّ سياسي شامل.وثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي في بيان له مساء اليوم الجهود المُخلصة والمُقدرة التي تقوم بها المملكة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعكس الدور الريادي للمملكة وجهودها المستمرة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة والتخفيف من المعاناة اليومية للشعب اليمني.وأشار العسومي إلى أن مبادرة المملكة تتضمن خارطة طريق واضحة ومفردات عملية ومحددة قابلة للتطبيق، وتمثل فرصة ثمينة لحلّ الأزمة اليمنية بشكل نهائي وشامل.