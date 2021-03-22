«اللي جاي كبير قوي».. محمد جمعة بالسلاح في كواليس «نسل الأغراب» (صور)

كشف الفنان محمد جمعة عن تفاصيل اللوك الخاص به في مسلسل نسل الأغراب والذي يشارك في بطولته ويعرض في السباق الرمضاني المقبل ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات من بينهم النجم احمد السقا والنجم أمير كرارة.وكتب جمعة تعليقا على صورة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مسلسل نسل الأغراب.. اللي جاي كبير قوي"؛ حيث ظهر بالجلباب الصعيدي وهو يحمل السلاح.ومسلسل نسل الأغراب يشارك في بطولته كل من مي عمر ونجلاء بدر واحلام الجريتلي وأحمد ماجد وملك احمد زاهر وآخرون وهو قصة وتأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.