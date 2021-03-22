العثور على مخزن أسلحة في بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الإثنين، العثور على مخزن أسلحة مدفون في منطقة المعامل ببغداد.وذكرت المديرية- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- بأن "معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود مخزن للأسلحة مدفون في الجرايشي بمنطقة المعامل، وبدأت قوة من الفوج الأول، لواء 39، وفصيل استطلاع اللواء 39، التفتيش والتدقيق، وعثرت على المخزن الذي يحتوى على 520 قنبرة هاون مختلفة الأحجام، وتم طلب جهد هندسي لمعالجة المخزن".