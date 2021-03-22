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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

5 أشياء تجعل «هجمة مرتدة» أكثر مسلسل ينتظره الجمهور في رمضان 2021

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:35 م
هجمة مرتدة
هجمة مرتدة
محمد مجدي
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أيام قليلة وينطلق الموسم الرمضاني الجديد بأكثر من 30 عمل درامي، متنوعين ما بين الدراما والكوميديا والرومانسية، الإ ان هناك عمل درامي سيحمل بين طياته قصه متنوعة ومختلفة تمامًا وهو مسلسل "هجمة مرتدة" والذي يلعب بطولته الفنان احمد عز والفنانة هند صبري، ويتناول قصة مخابراتية تظهر شكلا جريئًا ومطلوبًا من قبل المشاهد الذي دائمًا ما يشاهد مثل هذه النوعية من الاعمال خلال أيام الشهر الكريم.

مسلسل "هجمة مرتدة" يعتبر واحد من أهم الاعمال المنتظر عرضها في شهر رمضان ويعد من المسلسلات الأكثر انتظارًا من قبل الجمهور لمتابعتها خلال الماراثون الدرامي المقبل، وذلك لعدة أسباب جعلته واحد من الاعمال المطلوبة جماهيريًا.

◄ عمل وطني مخابراتي

قصة المسلسل من القصص الدرامية التي يحب المشاهد متابعتها خلال أي وقت من العام، ولعل الدليل على ذلك هو نجاح كافة الاعمال الوطنية التي تناولت قصص من المخابرات المصرية طوال السنوات الماضية، وهي التيمة التي سيتناولها المسلسل هذا العام حيث يسرد قصة أحد ملفات المخابرات المصرية، وفكرة الأيدي الخفية وراء ثورة 25 يناير، وكيف تعاملت معها المخابرات المصرية، كما أن المسلسل له علاقة بالربيع العربي ويحكي من بعيد أيضًا عن جماعات الإسلام السياسي والجماعات الجهادية.

◄ دويتو احمد عز وهند صبري

غاب الثنائي احمد عز وهند صبري عن الاشتراك في أي عمل بطولي يجمعهما، وذلك بعد أكثر من 20 عامًا على تقديمهما لفيلم "مذكرات مراهقة" عام 2001، ليعود الثنائي مرة أخرى لعمل جديد لكن بشكل مختلف تمامًا، حيث سيقف النجمان أمام الكاميرا لعمل ينتظر الملايين بسبب طبيعته المميزة دراميًا.

◄ ميزانية ضخمة

العمل تم وضع ميزانية ضخمة للغاية، وتم تصويره في اكثر من لوكيشن خارجي في مصر وخارجها، وتم استعانه بمصممين أكشن ومعارك كثر، حيث سيمتلىء العمل بالكثير من المشاهد المتكلفة كثيرًا على مستوى الميزانية، وهو ما يجعل مشاهدة أكثر حقيقة وقربًا لأعين المتفرج خلال شهر رمضان.

◄ جودة التصوير

العمل تم تصويره في عامين تقريبًا حيث ان المسلسل انطلق تصويره في شهر فبراير من العام الماضي، ونال وقت كبير لتصويره، وهو ما يجعل جودة تصويره أعلى، بسبب فكرة أتساع الوقت، وهو ما يجعل مخرجه احمد علاء الديب أكثر دقة في اعمال مونتاج حلقاته وكذلك مشاهد الاكشن في المسلسل.

◄ نجاح مؤلف العمل

استطاع المؤلف باهر دويدار أن يضع لنفسه خطًا مميزًا في الاعمال الوطنية والتي تعتمد على القصة في المقام الأول وبعدها الأدوار التمثيلية وكذلك طريقة تنوع شخصيات اعماله، ليكون من نقاط القوة هذا العام في مسلسل "هجمة مرتدة" خاصة بعد نجاحه لثلاثه أعوام متتالية بمسلسل "كلبش"ونجاحه العام الماضي بمسلسل "الاختيار"، لينتظر الجمهور طبيعة عمله المقبل بـ"هجمة مرتدة".

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